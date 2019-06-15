وزير الخارجية البريطاني: إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات في بحر عمان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الجمعة أن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس في بحر عمان، بالرغم من نفي طهران.

وقال هانت في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".