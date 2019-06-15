الان تتابع سي إن إن: إيران حاولت استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ “سام” دون أن تتمكن من إصابتها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية أن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل هجوم خليج عمان. وأضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائة الأمريكية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها.

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