شكرا لقرائتكم الإفراج عن 3 من مخطوفي سيناء.. ومصير 9 آخرين غامض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت الجماعات المسلحة التي اختطفت 12 مواطناً مصريا في سيناء، سراح ٣منهم، فيما لا يزال زال مصير الباقين غامضاً.

وقال مصدر قبلي "للعربية .نت " في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن المفرج عنهم هم أحمد عابد مصطفى، وسيد محمد عبد الوهاب، وعادل محمد حمدان رفاعي، مضيفاً "أنهم عادوا إلى منازلهم ."

وقام المفرج عنهم بتسليم أنفسهم لأقرب كمين أمني على طريق العريش الدولي، حيث تركهم المسلحون الخاطفون في أقرب نقطة للطريق وفروا هاربين

هوية الخاطفين غامضة

وتبذل الأجهزة الأمنية جهودا مكثفة لمعرفة مكان اختفاء المواطنين، وهوية الخاطفين

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من جانبها، قررت نقابة المحامين بشمال سيناء تعليق العمل بمحاكم المحافظة السبت تضامناً مع المحاميين المخطوفين وهما محمود سعيد لطفي، وكمال عِوَض، فيما قررت وزارة العدل تأجيل كافة القضايا الخاصة بمواطني العريش والتي تنظرها محاكم الإسماعيلية حتى إشعار آخر .

وكان مسلحون مجهولون قد خطفوا 12 مواطنا من أبناء سيناء، بينهم محاميين بارزين، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات.

وذكرت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" أن المسلحين اختطفوا عدداً من المواطنين، بينهم المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وآخرون كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم من الإسماعيلية .

في حين أوضح نجل شقيق محمود سعيد، المحامي المخطوف، "للعربية. نت " أن عمه لم يطلق سراحه، بعد معربا عن أمله وأمل العائلة في سرعة الإفراج عنه وعودته سالما.