خارجية كندا ترفض مطالب الصين بإطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة هاواوي

رفضت وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​، مطالب ​الحكومة الصينية​ باطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة "هاواوي" الصينية، منغ وان تشو، مشيرةً الى أن إطلاق سراح المواطنة الصينية يشكل سابقة خطيرة قد تعرض جميع الكنديين في الخارج للخطر.

وتواجه منغ ، اتهامات أميركية بالإحتيال وتم اعتقالها في كانون الأول الماضي في فانكوفر، حيث تطالب ​واشنطن​ بتسليمها في جلسات الاستماع المقرر أن تبدأ كانون الثاني المقبل.

وطلبت سلطات الصين من كندا إطلاق سراح منغ واحتجزت كنديين بتهمة ​التجسس​. كما منعت واردات بذور الكانولا الكندية.