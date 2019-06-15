خارجية كندا ترفض مطالب الصين بإطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة هاواوي

رفضت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، مطالب الحكومة الصينية باطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة "هاواوي" الصينية، منغ وان تشو، مشيرةً الى أن إطلاق سراح المواطنة الصينية يشكل سابقة خطيرة قد تعرض جميع الكنديين في الخارج للخطر.
وتواجه منغ ، اتهامات أميركية بالإحتيال وتم اعتقالها في كانون الأول الماضي في فانكوفر، حيث تطالب واشنطن بتسليمها في جلسات الاستماع المقرر أن تبدأ كانون الثاني المقبل.
وطلبت سلطات الصين من كندا إطلاق سراح منغ واحتجزت كنديين بتهمة التجسس. كما منعت واردات بذور الكانولا الكندية.
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