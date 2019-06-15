جاويش أوغلو: نحن مع السودانيين في تحقيق الاستقرار والسلام

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ "موقف تركيا واضح في دعم تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الاستقرار والازدهار"، مشيراً إلى أن "السودانيين شعب يتصف بالكرامة وهذا ما أثبتوه عبر التاريخ، وفي هذه الفترة نرى أنّ تطلعات الشعب السوداني في هذه الفترة مشروعة".
وأشار إلى أنّ "الشعب السوداني يرغب في مجيء حكومة مدنية بدلا من الإدارة العسكرية الحالية، وتحقيق الاستقار والازدهار والنمو الاقتصادي"، مبينا أنّ "السودان دولة تمتلك إمكانات تحقيق ذلك"، مؤكداً أن "تركيا وقفت دائما مع الشعب السوداني، وفي الوقت الراهن تقف مع تطلعات السودانيين دون الوقوف مع جهة ضد جهة أخرى".
وأوضح أن "تركيا دعت لمجيء حكومة مدنية الى السودان تلبية لتطلعات الشعب السوداني"، قائلاً : "لدينا سفير في السودان وتواصل مع كافة الأطراف، ولكن نقوم بكل هذا دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ودون الانحياز لطرف على حساب جهة أخرى".
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