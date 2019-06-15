بايدن وساندرز سيتواجهان في مناظرة بين مرشّحي الحزب الديمقراطي

أعلن الحزب الديمقراطي الأميركي لائحتي مرشّحيه الذين سيتوزّعون على مناظرتين ستجريان في 26 و27 حزيران وستشهد إحداهما مواجهة مرتقبة بشدّة بين المرشّحين الأوفر حظاً بالحصول على بطاقة الترشيح الحزبية ل​انتخابات​ ​البيت الأبيض​ في 2020 وهما ​جو بايدن​ و​بيرني ساندرز​.

وسيتوزّع المرشّحون الديموقراطيون العشرون الطامحون للفوز بترشيح الحزب لمواجهة الرئيس ​دونالد ترامب​ على مجموعتين تضم كل منهما عشرة أشخاص خلال المناظرتين.

وسيتواجه في المناظرة التي ستجرى في 27 حزيران نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يتصدّر الاستطلاعات والسناتور الليبرالي بيرني ساندرز الذي يليه في الترتيب.

كذلك ستضمّ المناظرة حاكم منطقة ساوث بند في ​إنديانا​ بيت باتيغيغ الذي يحلّ رابعاً في الاستطلاعات والسناتورة كمالا هاريس التي تحلّ خامسة والتي أطلقت حملتها بصخب كبير لكنها بدأت تفقد زخمها.

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وبسبب مشاركة أربعة من المرشّحين الخمسة الأوائل في المناظرة الثانية فإنّ المرشّحة إليزابيث وورن التي تحتل حالياً المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي والتي صعد نجمها في الأسابيع الأخيرة، ستكون لها الأفضلية في المناظرة الأولى على بقية منافسيها التسعة.

وسيكون عضو ​الكونغرس​ السابق بيتو أورورك والسناتور كوري بوكر، أحد المرشّحين الاثنين من أصول إفريقية إلى جانب هاريس، أبرز منافسي وورن في المناظرة الأولى.

وما أن أعلن عن جدول المناظرتين حتى بدأ المرشّحون بالإدلاء بالتعليقات على ​تويتر​ ومن بينهم وورن التي قالت إنها "تتطلّع" لاغتنام فرصة "مناقشة خططي من أجل إحداث تغيير كبير وهيكلي في البلاد".