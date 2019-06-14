شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجزائر تدين الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:45 مساءً, 14 يونيو 2019 م المناطق - واس أدانت الجزائر بقوة الهجوم الذي تعرضت له أمس ناقلتي نفط في بحر عمان, وعدت هذا العمل الإجرامي تهديدًا صارخًا لحرية الملاحة والنقل البحريين اللذين يكفلهما القانون الدولي وتكرسهما المواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت في بيان صادر اليوم عن الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائري عبدالعزيز بن علي الشريف ضرورة التحلي بضبط النفس لتجنيب المنطقة توترات جديدة, مجددة دعوتها إلى تحرك فاعل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهدف اتخاذ الإجراءات الملائمة لتوفير الحماية اللازمة لطرق النقل البحري وضمان حرية الملاحة البحرية.

وشددت على ضرورة تعامل الجميع بحكمة بالغة مع هذه المستجدات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تدين الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.