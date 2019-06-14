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الاعلام الامني يعلن سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد

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وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية ادت لنشوب حرائق في الحشائش".

واضافت انه "تم اخماد النيران دون اية اضرار بشرية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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