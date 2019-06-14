الاعلام الامني يعلن سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة بلد

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاث قذائف هاون سقطت على قاعدة بلد الجوية ادت لنشوب حرائق في الحشائش".
واضافت انه "تم اخماد النيران دون اية اضرار بشرية".
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