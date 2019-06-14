وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بتوجيه مباشر من قبل مدير نجدة بغداد، تمكنت دوريات النجدة من ضبط عجلة تحمل لوحات باسم (الشيخ) بالقرب من تقاطع دمشق وسط بغداد". واضاف المصدر ان "العجلة مسجلة وتحمل لوحات".



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كانت هذه تفاصيل خبر قوة من النجدة تضبط سيارة 'الشيخ' في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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