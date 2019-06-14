وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، ان "حادث الدهس الذي تعرضت له الناشطة المدنية هناء ادورد في بغداد ادى الى اصابتها في الحوض والرأس".
واضاف ان "وضعها مستقر وتتلقى العلاج اللازم في احدى مستشفيات بغداد".
واعلن القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي، اليوم الجمعة عن تعرض الناشطة هناء ادورد الى حادث دهس في بغداد، مبينا ان حالتها حرجة للغاية.
واضاف ان "وضعها مستقر وتتلقى العلاج اللازم في احدى مستشفيات بغداد".
واعلن القيادي في الحزب الشيوعي جاسم الحلفي، اليوم الجمعة عن تعرض الناشطة هناء ادورد الى حادث دهس في بغداد، مبينا ان حالتها حرجة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تصدر بيانا بشأن صحة الناشطة هناء ادورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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