تعرض الناشطة هناء ادورد الى حادث دهس في بغداد

وقال الحلفي في منشور على صفحته بالفيسبوك، وتابعته الخليج 365، ان "الناشطة هناء ادورد تعرضت الى حادث دهس قبل قليل بعد انتهاء التظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد".

واضاف انه "تم نقلها الى المستشفى"، مشيرا الى ان "حالتها الصحية حرجة".



وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، تظاهرة استذكارا لجريمة سبايكر وللمطالبة بمحاسبة المقصرين.