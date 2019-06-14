العشرات يتظاهرون في بابل للمطالبة بالكهرباء

وقال مراسل الخليج 365، ان "العشرات من ابناء مناطق الحي العسكري وحي الشرطة والحامية شمالي بابل تظاهروا مساء اليوم للمطالبة بتوفير الكهرباء والخدمات في مناطقهم.

واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاعتصام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

