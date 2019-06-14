تورط إيران وأكاذيب أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الجمعة الـ14 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز اتهام ترامب لإيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، أكاذيب أردوغان لتشويه إمام أوغلو قبل انتخابات إسطنبول، أفورقي يشيد بانحياز "العسكري السوداني" لرغبات الشعب، "الطاقة الدولية" تحذر من استهداف الناقلات بالخليج وتتأهب للتحرك، أبوالغيط: إيران سبب الأزمة في الشرق الأوسط، مقصلة أردوغان.. اعتقال 18 موظفا بزعم الانتماء لـ"غولن"، "دونالد بوث".. دبلوماسي مخضرم مبعوثا أمريكيا للسودان، الإنتربول يعتقل أحد المسؤولين عن "مذبحة الفصح" بسريلانكا.

أما في الاقتصاد فتطالعون: النفط يرتفع لليوم الثاني بعد هجمات على ناقلتين في خليج عمان، واشنطن تعلق مقاضاة الصين بشأن حقوق الملكية الفكرية، فرنسا تتخلى عن تعزيز التجارة مع إيران وتكثف مشتريات النفط السعودي، أوبك وروسيا تقتربان من اتفاق بشأن إمدادات النفط.

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وإلى الملاعب، حكاية "ميسي اليابان" الذي حول الفيفا وجهته من برشلونة إلى ريال مدريد.

وفي الفن تقرأون: إياد نصار: دور الضابط الإسرائيلي في "الممر" مغامرة.

للتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بالضغط هنا.