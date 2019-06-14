الإعلام الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن هجوم خليج عمان

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تفاصيل جديدة بشأن هجوم الخميس على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن زوارق إيرانية أطلقت صاروخا باتجاه طائرة بدون طيار أمريكية قبل ساعات من الهجوم على ناقتلي النفط.

وأوضحت أن الطائرة بدون طيار الأمريكية رصدت زوارق إيرانية تقترب من إحدى الناقلتين في خليج عمان قبل الهجوم عليهما.

وأضافت أن الصواريخ الإيرانية لم تصب الطائرة بدون طيار من طراز "إم.كيو-9" التي رصدت زوارق إيرانية تقترب من ناقلتي النفط في خليج عُمان.

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وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.

كما تأتي الحادثة الجديدة الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن، التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرض 4 سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.