جمال الحربي : لولوه الخاطر تكسر الخاطر

نشر الإعلامي الكويتي جمال الحربي على صفحته الشخصية مقطع فيديو يختصر المعاناة التي عاشتها المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوه الخاطر خلال دقائق المقابلة والتي كانت مليئة بالتناقضات التي اعتدنا رؤيتها من نظام بلادها ،واصفاً إياها بأنها كسرت خاطر الحمدين بسبب تخبطها وتناقضها فى ردودها.

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