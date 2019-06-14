وسائل إعلام: إيران تحتجز طاقم سفينة نرويجية تعرضت لهجوم ببحر عمان أمس

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، حزيران 14، 2019 السلطات الإيرانية تحتجز طاقم السفينة النرويجية التي تعرضت لاعتداء في بحر عمان يوم أمس.

وفي وقت سابق اليوم، صورًا لبحارة ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا ريدجس، التي تعرضت لاستهداف في خليج عمان أمس الخميس، إثر نقلهم إلى المدمرة الأمريكية ”يو.إس.إس“ وتلقيهم الرعاية اللازمة.

وقالت البحرية الأمريكية، إنه بمجرد إجلاء الطاقم البالغ عدده 21 بحارًا إلى المدمرة، تلقى الفحوصات الطبية اللازمة، إذ اتضح أن أحدهم أصيب بحروق في يديه، وقدم له الطاقم الطبي الخاص بالمدمرة الإسعافات الأولية.

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وأكد قائد المدمرة الأمريكية، أن طاقمه استجاب بسرعة واحترافية لنداء الاستغاثة الذي تلقاه من الناقلة كوكوكا كاريدجس، التي تحمل علم بانما، و تملكها شركة ”كوكوكا سانجيو“ ومقرها اليابان، واصفًا ما قدموه بـ“العمل الذي لا يصدق“، وأنه جرى نقل كافة البحارين بأمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق إن المدمرة يو.إس.إس ميسون توجهت إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عُمان الخميس.

وفي وقت لاحق، قال رئيس شركة الشحن المشغلة للناقلة ”كوكوكا كاريدجس“، إن السفينة أبحرت متوجهة إلى ميناء خورفكان بالإمارات بعد عودة الطاقم إليها، وترافقها البحرية الأمريكية في رحلة العودة.