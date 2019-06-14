الجيش الوطني الليبي يحاصر مجاميع إرهابية جنوب مدينة الفقهاء

قالت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الوطني الليبي إنها تحاصر مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة جنوب منطقة الفقهاء.
ونقل موقع"العين الإخبارية" عن المكتب الإعلامي للكتيبة أن "القوات تعقبت العناصر الإرهابية الهاربة لمدة يومين وطردتهم خارج المدن وحاصرتهم بمنطقة صحراوية جنوب مدينة الفقهاء".
وذكر أنها دمرت مجموعة من السيارات المسلحة التابعة للعناصر الإرهابية التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي.
ولفت إلى أن القوات اشتبكت وقضت على عناصر العصابات الإجرامية التي تمتهن الخطف والابتزاز للمواطنين على طريق" أم الأرانب- تراغن".
وكشف المكتب أنه الكتيبة حررت في وقت سابق أحد المخطوفين، وألقت القبض على بعض من العناصر الإجرامية وتجري ملاحقة الهاربين.
وأكد أن "القوات تمكنت من إيقاع عدد من العناصر الإرهابية في كمين محكم في منطقة الهروج وأن الاشتباكات معهم مازالت مستمرة".
وذكر أن "الكمين أدى لمقتل 6 عناصر يرجح انتماؤهم لتنظيم داعش الإرهابي، وإصابة آخرين".
وكانت كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش الليبي قد أعادت تمركزها في مدينة مرزق -جنوب البلاد- 7 يونيو/حزيران الجاري بعد هجوم للمرتزقة التشاديين على المدينة.
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