شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تطلب من واشنطن الكف عن «التدخل» في شؤون هونغ كونغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين)

دانت بكين اليوم الجمعة «التدخل العنيف» من قبل نواب أمريكيين قدموا أمس (الخميس) مشروع قانون ينتقد الحكومة الصينية بسبب «مهاجمة الحكم الذاتي لهونغ كونغ».

ويرمي المشروع بعنوان «قانون حقوق الانسان والديموقراطية في هونغ كونغ» إلى تأكيد «التزام واشنطن بالديموقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون» في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غنغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي، إن بعض النواب الامريكيين أدلوا بتصريحات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ وتدخلوا بشكل عنيف في الشؤون الداخلية للصين.

وأضاف:«على الأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة أن يتخلوا عن وهم محاولة التأثير على هونغ كونغ».

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع هونغ كونغ هذا الأسبوع، احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين.