إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق في غزة

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جدة - خالد شويل - واس (غزة) أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم (الجمعة) بالرصاص الحي والاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة. أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم (الجمعة) بالرصاص الحي والاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية ومحلية وشهود عيان في غزة أن 49 فلسطينيًا أصيبوا بجروح بالرصاص الحي، بينهم مسعفة، بعيار مطاطي شرق رفح، ومسعف بقنبلة غاز شرق جباليا، اضافة للعشرات الذين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



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