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مجلس الأمن منقسم نحو سحب قوة السلام في دارفور

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

بدأ مجلس الأمن الدولي اليوم (الجمعة) منقسماً نحو سحب قوة حفط السلام المنتشرة في إقليم دارفور السوداني، بين الأوروبيين والأفارقة الذين طالبوا بتعليق الانسحاب، في حين تطالب الصين وروسيا بمواصلته.

فخلال اجتماع المجلس الذي خصص لتمديد مهمة القوة التي تنتهي سنوياً في يونيو، أشار الأعضاء الأوروبيين (بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا) وألأفارقة (ساحل العاج وغينيا الإستوائية) إلى التطورات الحالية في السودان للدعوة إلى «تعليق» الانسحاب والقيام ب«تجديد تقني» لمهمة بعثة السلام.

وتنتشر قوة حفظ السلام في دارفور منذ 2007 وقد بلغ عددها حتى 16 ألف جندي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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