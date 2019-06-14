شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نركز على بناء إجماع دولي بعد الهجمات على ناقلات النفط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم (الجمعة)، إن الإدارة الأمريكية تركز على بناء إجماع دولي عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق الأوسط، ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وقال شاناهان للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع «البنتاجون»: "ما نركز عليه هو بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية.

وأضاف شاناهان أن دور البنتاجون في هذا الجهد سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم أمس الخميس، بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.