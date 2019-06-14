كنعان: مراقبة الموازنة إلتزام بالقوانين وليس مسرحية ولا ضرب لسيدر

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أن "بعض الاستمارات التي وضعت تناهز الـ 2000 مليار ليرة، الا يمكن سحب 50 مليار منها".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان أن "بعض الوزراء لم يقرؤا موازناتهم"، مؤكداً ضرورة "تخفيض العجز للوصول الى الإصلاح المطلوب".
وشدد على "ضرورة الإلتزام بالقوانين لأن مراقبة الموازنة ليس مسرحية ولا ضرب لسيدر".
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