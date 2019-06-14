كنعان: مراقبة الموازنة إلتزام بالقوانين وليس مسرحية ولا ضرب لسيدر

أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية ​إبراهيم كنعان​ أن "بعض الاستمارات التي وضعت تناهز الـ 2000 مليار ليرة، الا يمكن سحب 50 مليار منها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان أن "بعض الوزراء لم يقرؤا موازناتهم"، مؤكداً ضرورة "تخفيض ​العجز​ للوصول الى الإصلاح المطلوب".

وشدد على "ضرورة الإلتزام بالقوانين لأن مراقبة الموازنة ليس مسرحية ولا ضرب لسيدر".