طقس يوم غد غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بالحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدلا ومتقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين المقبلين حتى يوم الأحد حيث يستقر تدريجياً.
وتوقعت المصلحة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل ،يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من بعد الظهر.
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.
الإثنين: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة و يتكون الضباب على المرتفعات.
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