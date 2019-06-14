حركة "فتح" تدعو الفلسطينيين للتعبئة ضد مؤتمر البحرين

أكد المجلس الثوري لحركة "فتح"، في بيان، رفضه المطلق لما يسمى "​صفقة القرن​" وورشة ​البحرين​"، داعيًا لـ "مقاطعتهما".

وأعلن المجلس أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لم تعد مؤهلة للعب أي دور إيجابي في تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها حول ​القضية الفلسطينية​"، محذرًا من "الانخراط أو التسابق مع أوهام الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "القضية وطنية سياسية بامتياز وأن ​حقوق الفلسطينيين​ والقدس ليست للبيع"، طالبًا من الفلسطينيين الانخراط في المسيرات والفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد ورشة البحرين"، كما دعا "الجماهير العربية للتحرك ضدها".

وشدد المجلس على أنه يدعو "جميع الشركاء في "منظمة التحرير" لرص الصفوف وتغليب التناقض الرئيسي على أي خلاف ثانوي لتفعيل المنظمة كممثل شرعي ووحيد ومؤسساتها، وحشد طاقات الشعب والشتات لتفويت الفرصة على من يتربص بحقوق ووحدة الشعب".