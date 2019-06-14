وزير الصناعة الإيطالي يمدد مهلة إنقاذ أليطاليا إلى 15 تموز

أرجأ وزير ​الصناعة​ الإيطالي لويجي دي مايو للمرة الرابعة مهلة لشركة "فيروفي ديلو ستاتو" لتقديم عرض إنقاذ ملزم بشأن شركة طيران "أليطاليا" المثقلة بالديون.

ولفت الوزير إلى "تمديد المهلة إلى الخامس عشر من تموز بهدف إعطاء شركة ​السكك الحديدية​ المملوكة للدولة فسحة من الوقت للانتهاء من تشكيل اتحاد شركاء على استعداد للاستثمار في شركة الطيران".

يذكر أن فيروفي تجري محادثات منذ شهر مع شركة الطيران الأميركية "دلتا" بشأن "أليطاليا". وقدم رئيس مجلس إدارة نادي لاتسيو ل​كرة القدم​ كلاوديو لوتيتو هذا الأسبوع رسالة إبداء اهتمام بشأن "أليطاليا".