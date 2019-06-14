شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون أفارقة اختاروا مجال السياسة بعد اعتزالهم.. تعرف على قصة "الحجى ضيوف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاعبون كُثر اختاروا بعد اعتزال كرة القدم أن يدخلون بقوة فى ملعب السياسة، وبعضهم حقق نجاحا كبيرا فى هذا المجال كما حققه فى المجال الكروى، ومع اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر يوم 21 يونيو، يستعرض ”الخليج 365” أحد أبرز اللاعبين الذى قرروا الاشتغال بالسياسة بعد اعتزالهم كرة القدم.

"الحجى ضيوف"، هو أحد أبرز اللاعبين الأفارقة خلال الألفية الجديدة، وكان أبرز لاعبى منتخب السنغال فى كأس العالم 2002، وبعد اعتزاله أعلن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة السنغالية فى عام 2017.

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تاريخه الكروى

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الحجى ضيوف، كان أحد أبرز اللاعبين السنغاليين مع بداية الألفية الثالثة حيث قاد منتخب بلاده للوصول إلى نهائى كأس الأمم الأفريقية فى عام 2002 أمام منتخب الكاميرون إلا أن السنغال خسرت بركلات الترجيح ، إلا أنه استطاع أن يقود بلاده لربع نهائى كأس العالم فى 2002، مع فريقه ليفربول قدم الحاج ضيوف أداءا بارعا فى صفوف النادى الإنجليزى .

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تاريخه السياسى

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أفضل لاعب في إفريقيا عام 2002، أعلن أنه يدرس الترشح في انتخابات الرئاسة ببلاده عام، موضحا أنه يفكر في السير على خطى العديد من نجوم كرة القدم الذين اقتحموا مجال السياسة، وذلك بعدما سعى أن يكون عضوا في البرلمان السنغالى.

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