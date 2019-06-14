شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نشهد طفرة غير مسبوقة فى شبكة الطرق ولابد من الحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن منظومة الطرق تشهد اهتمام كبير وهناك نتائج على أرض الواقع ولابد من خطة للحفاظ على هذه المكتسبات.

‌

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة فى تاريخها المعاصر وجهود الجميع شهد بها فى إنشاء شبكة طرق عالمية فى مختلف المحافظات، والتى تعد شرايين الحياة فى مختلف أنحاء الجمهورية خاصة المساحات غير المستغلة، وأن هذه الشبكة تعد مشروعات قوميا يسعى الجميع لاكتماله والحفاظ عليه فى نفس الوقت.

‌

وأضاف النائب: "الحفاظ على شبكة الطرق الحديثة لن يتم الا من خلال استخدام الأساليب الحديثة والتقنيات العالمية فى إنشاء الطرق القادرة على تحمل أقصى الحمولات المقررة ووفقا للمعايير والضوابط العالمية، بالإضافة لوضع خطة لصيانتها للحفاظ عليها لأنها تمثل عصب الآفاق الواعدة لاستغلال واستثمار الثروات الطبيعية التى تمتلكها الدولة المصرية.

Advertisements

‌

‌

‌

‌

‌

‌