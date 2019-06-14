مسئول أمريكي: إيران تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أكد مسئول أمريكي أن زوارق إيرانية سريعة تمنع قطر ناقلة النفط "فرونت ألتير" المتضررة في خليج عمان.

ذكرت ذلك قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الجمعة، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم أمس الخميس في بحر عمان بين الإمارات وإيران، وسمعت 3 انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

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وأفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية، في بيان، أن هجوما استهدف سفينة يابانية أخرى هي: "كوكوكا كوريجوس" في المنطقة البحرية ذاتها.

وقالت شركة فرونتلاين النرويجية اليوم /الجمعة/، إنه تم خلال الليل إخماد الحريق في الناقلة فرونت ألتير التي تعرضت أمس لهجوم في خليج عمان.

وأضافت الشركة المالكة للناقلة في بيان "عمليات تبريد الناقلة مستمرة والناقلة مستقرة". وتابعت: "لم يتم تسجيل حدوث تسرب أو تلوث بسبب الناقلة في الوقت الحالي"، أما ناقلة النفط اليابانية، كوكوكا كاريدجس، فقد تم قطرها بنجاح إلى داخل المياه الإقليمية الإماراتية اليوم الجمعة، من موقع الهجوم في بحر عمان.