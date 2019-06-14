حل لغز العثور على شاب بنهر النيل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة شاب بنهر النيل في منطقة الوراق أمس الخميس.

تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، فأخطر غرفة الحماية المدنية، وتم انتشال الجثة.

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تبين أن الجثة لشاب يدعى عبد الله عبد الرحمن زكريا، 28 سنة، مقيم بمنطقة الساحل محافظة القاهرة، يرتدي بنطال أسود و"تيشيرت" أحمر، وشعر الرأس أصفر اللون، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة الشمال توصلت إلى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وأن المتوفى كان يعاني من أزمة نفسية -حسب أسرته- فتم إيداع الجثة المشرحة تمهيدا للتصريح بالدفن.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.