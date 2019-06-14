إصابة شقيقين في انقلاب سيارة ملاكي بالداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد- محمد الباريسي:
أصيب شقيقان، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية "غرب الموهوب – موط" بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجدد.
وجرى الدفع بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.
وورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "غرب الموهوب – موط" بمركز الداخلة، أسفر عن إصابة "رأفت جاد مرسي"، سكرتير مركز مدينة بلاط، 43 سنة، بكدمات وجروح متفرقة وشقيقه "فتحي" 46 سنة بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ والحالة سيئة.
ونقلا إلى مستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وإخطار النيابة للتحقيق.
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