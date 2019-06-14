الجزائر / إعتقال الجنرال المتقاعد علي الغديري المرشّح السّابق للإنتخابات الرئاسيّة وإيداعه السجن

وكالات - أودع الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية،أمس الخميس 13 جوان 2019 السجن بداعي "المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش"، بحسب ما أفاد اليوم الجمعة مكلف بالاعلام لدى الغديري.

وقال نبيل معيزي "بعد أن استمع اليه (الخميس) قاضي تحقيق (..) تم حبس علي الغديري في سجن الحراش" بضواحي العاصمة الجزائرية.

وأضاف "اتهم بالمشاركة في تسليم عناصر أجنبية معلومات تمس بالاقتصاد الوطني. وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الاضرار بالامن الوطني"، دون توضيح الوقائع التي يؤاخذ بشأنها.

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وكان الغديري وهو حديث عهد بالسياسة وبدون تنظيم وغير معروف لدى الراي العام الجزائري، دخل بقوة الساحة السياسية في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعي "للقطيعة مع النظام" و"ارساء جمهورية ثانية" وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي نهاية 2018 اثار الغديري غضب رئيس أركان الجيش الجزائري بسبب دعوته ضمنا لمنع ولاية خامسة