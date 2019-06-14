بحّارة ناقلة النفط اليابانيّة في بحر عمان رأوا "جسمًا طائرًا"

وكالات - صرح رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية التي استهدفها هجوم على الأرجح في بحر عمان، الجمعة أن بحارة السفينة رأوا "جسما طائرا" قبل وقوع انفجار ثان على متنها.

وأوضح يوتاكا كاتادا رئيس "شركة كوكوكا كوراجوس" للملاحة، للصحافيين أن "أفراد الطاقم قالوا إن السفينة أصيبت بجسم طائر. قالوا أنهم رأوه بأعينهم". وتابع "تلقينا تقريرا يفيد أن شيئا ما حلق باتجاه السفينة ثم وقع انفجار وثقبت" ناقلة النفط.

وكان كاتادا قد صرح أمس الخميس، 13 جوان 2019، أن السفينة التي كانت تنقل مادة الميثانول، تعرضت لهجومين متتاليين على ما يبدو.

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وقال إنه بعد الهجوم الأول "ناور البحارة لمحاولة الهرب لكن السفينة استهدفت مجددا بعد ثلاث ساعات" وأصيبت هذه المرة.

واندلع حريق وأصيب أحد افراد الطاقم الذي تم إجلاؤه بجروح طفيفة.

وتابع كاتادا أنه بعد ذلك "عاد البحارة إلى السفينة بمساعدة الجيش الأميركي"، معربا عن اعتقاده بأن احتمال غرق السفينة ضئيل لأن الأضرار ليست كبيرة. وأكد أن "الشحنة لم تتضرر".