الكيان الصهيوني يشنّ غاراتٍ على "موقع تونس" للمقاومة الفلسطينيّة في غزة

شنت طائرات الكيان الصهيوني الحربية منتصف ليلة البارحة 13 جوان 2019 عدة غارات إستهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في منطقة حي الزيتون شرق مدينة غزة. و شنت طائرات حربية عدة غارات على موقع "تونس" التابع للمقاومة شرق منطقة الزيتون بمدنية غزة، واستهدفته بعدة صواريخ مختلفة. Advertisements وأكد موقع "0404" العبري، أن الطائرات الإسرائيلية "هاجمت أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي أصاب المبنى مباشرة في سديروت"، مضيفا "أطلقت صواريخ على منشآت حماس وتم تدميرها".

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