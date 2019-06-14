الجزائر .. الوزير عمارة بن يونس يلتحق باحمد اويحي و عبد المالك سلال بسجن الحراش

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر إيداع الوزير السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت، بعد جلسة تحقيق استغرقت حوالي ساعتين، وهو قرار كان متوقعا بالنظر إلى ما سبقه من إيداع للحبس المؤقت في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

ويعتبر عمارة بن يونس أيضا من الشخصيات السياسية التي يمقتها الجزائريين، فبعد أن كان مناضلا في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أسسه سعيد سعدي، استوزر سنة 1999 عندما ظل سعدي الطريق وتحالف مع بوتفليقة، وقال إن برنامجه فيه نقط تشابه مع برنامج الحزب، ولكن الربيع الأسود الذي شهدته منطقة القبائل، والأرواح التي أزهقت خلال تلك الفترة بأوامر من السلطة التي أرادت سحق تلك المنطقة وسكانها، عجلت بمغادرة حزب سعدي الحكومة وإعلان الطلاق مع بوتفليقة، لكن عمارة سرعان ما طلق الحزب، وعاد ليكون وزيرا في حكومات بوتفليقة، وأسس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، بعد أن حرم من الحصول على اعتماد لحزب أول حاول تأسيسه، وحصل على مقاعد في البرلمان وحقائب وزارية.

واشتهر عمارة بن يونس بتصريح مستفز قال فيه “ينعل بو اللي ما يحبناش” والذي اتجه فيه لكل من كان يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رئاسية رابعة سنة 2014، وقد اختير ليكون ناطقا باسم حملة الولاية الخامسة لبوتفليقة، قبل أن يسقط المشروع في الماء ومعه عمارة بن يونس وغيره ممن شاركوا في صنع حكم بوتفليقة والترويج له.