أعربت بريطانيا عن قناعتها بأن إيران هي من يقف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو الجاري. ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قولها إنه من المؤكد تقريبا أن فرعا من القوات المسلحة الإيرانية هاجم ناقلتي النفط. تقريبا أن فرعا من القوات المسلحة الإيرانية هاجم ناقلتي النفط. Advertisements ودعا الوزير البريطاني إيران إلى "وقف شتى أشكال النشاط المزعزع للاستقرار" فورا. ودان هانت استهداف ناقلتي النفط، واعتبره ينتهك أعراف القانون الدولي. وأضاف أن "تلك الهجمات الأخيرة تضاف إلى التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار وتشكل خطرا جديا على المنطقة". وفي وقت سابق حملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، وتحدثت عن وجود "معلومات استخباراتية" تؤكد صحة اتهاماتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تتهم إيران باستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.