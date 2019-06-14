تشيلي تبدأ جهود إنقاذ أشخاص من بوليفيا محاصرين في منجم شمال البلاد

أعلنت السلطات في تشيلي بدء فرق متخصصة محاولاتها لإنقاذ 3 أشخاص يحملون الجنسية البوليفية محاصرين في إحدى المناجم شمالي البلاد.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن المنجم انهار مساء أمس الخميسوبداخله 3 أشخاص في عمق يصل إلى 70 متراً، مضيفة أن رجال الإطفاء سارعوا كذلك برفقة عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث الذي يقع على
وأكدت السلطات المحلية التشيلية اليوم أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون أحياء.
من جانبه، عبر الرئيس البوليفي إيفو موراليس - في تغريدة له على "تويتر" - عن قلقه بشأن الحادث، مثنيًا على الجهود التشيلية في محاولاتها لإنقاذ المحاصرين.
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