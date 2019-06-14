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تشيلي تبدأ جهود إنقاذ أشخاص من بوليفيا محاصرين في منجم شمال البلاد

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 أعلنت السلطات في تشيلي بدء فرق متخصصة محاولاتها لإنقاذ 3 أشخاص يحملون الجنسية البوليفية محاصرين في إحدى المناجم شمالي البلاد.

 

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أن المنجم انهار مساء أمس الخميس

وبداخله 3 أشخاص في عمق يصل إلى 70 متراً، مضيفة أن رجال الإطفاء سارعوا كذلك برفقة عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث الذي يقع على
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بعد حوالي 1500 كيلومتر شمال العاصمة سانتياجو.
وأكدت السلطات المحلية التشيلية اليوم أن هؤلاء الأشخاص لا يزالون أحياء.


من جانبه، عبر الرئيس البوليفي إيفو موراليس - في تغريدة له على "تويتر" - عن قلقه بشأن الحادث، مثنيًا على الجهود التشيلية في محاولاتها لإنقاذ المحاصرين.

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