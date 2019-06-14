برلين: التسجيل الأمريكي غير كاف لتحميل إيران مسئولية الهجوم في خليج عمان

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن التسجيل المصور الذي قدمته الولايات المتحدة على خلفية استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، صباح الخميس، غير كاف لتحميل إيران المسؤولية عنه.باستهداف ناقلتي النفط اليابانية، Kokuka Courageous، والنرويجية، Front Altair، في مياه خليج عمانبالقرب من مضيق هرمز.
وأوضح الجيش أن التسجيل يظهر اقتراب دورية للحرس الثوري من الناقلة اليابانية من أجل إزالة لغم بحري لم ينفجر.
وأدى استهداف الناقلتين بواسطة طوربيد أو ألغام إلى حدوث انفجارين
واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، إيران بالوقوف وراء الهجوم، دون تقديم أدلة دامغة. ونفت إيران بشدة هذه الاتهامات.
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