برلين: التسجيل الأمريكي غير كاف لتحميل إيران مسئولية الهجوم في خليج عمان

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن التسجيل المصور الذي قدمته الولايات المتحدة على خلفية استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان، صباح الخميس، غير كاف لتحميل إيران المسؤولية عنه.باستهداف ناقلتي النفط اليابانية، Kokuka Courageous، والنرويجية، Front Altair، في مياه خليج عمان

بالقرب من مضيق هرمز.

وأوضح الجيش أن التسجيل يظهر اقتراب دورية للحرس الثوري من الناقلة اليابانية من أجل إزالة لغم بحري لم ينفجر.

Advertisements

وأدى استهداف الناقلتين بواسطة طوربيد أو ألغام إلى حدوث انفجارين

واندلاع حريقين على متنهما، دون وقوع ضحايا أو إصابات. وأجلت سفينة "باينبريدج" الحربية الأمريكية طاقم الناقلة اليابانية، فيما أجلت أجهزة الطوارئ الإيرانية طاقم الناقلة النرويجية، ومن بينهم بحارة روس، إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.

واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية، إيران بالوقوف وراء الهجوم، دون تقديم أدلة دامغة. ونفت إيران بشدة هذه الاتهامات.