دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى التوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية. ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء اليوم الجمعة. وقبل شهر، حذّر الاتحاد الأوروبي، تركيا من المضي قدما Advertisements في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية ومتعهدا بـ"الرد بشكل مناسب". في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية ومتعهدا بـ"الرد بشكل مناسب". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت، أيضا عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وهو الاعتراض الذي رفضته أنقرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدعو تركيا للتوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة سواحل قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.