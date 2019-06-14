كندا ترفض مطالب الصين إطلاق سراح المديرة التنفيذية لهاواوي

رفضت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، مطالب الحكومة الصينية باطلاق سراح المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية، منج وان تشو، قائلة إن إطلاق سراح المواطنة الصينية يشكل سابقة خطيرة قد تعرض جميع الكنديين في الخارج للخطر.

وتواجه منج اتهامات أمريكية بالاحتيال وتم اعتقالها في ديسمبر الماضي في فانكوفر، حيث تطالب واشنطن بتسليمها في جلسات الاستماع المقرر أن تبدأ في يناير القادم.



وطلبت الصين من كندا إطلاق سراح منج واحتجزت كنديين بتهمة التجسس. كما منعت واردات بذور الكانولا الكندية وقال رئيس الوزراء جستن ترودو :"إنه يخشى المزيد من الانتقام".



وذكرت صحيفة جلوب اند ميل يوم أمس الخميس أن رئيس الوزراء السابق جان كريتيان طرح فكرة تدخل الحكومة لوقف قضية التسليم وبالتالي تحسين العلاقات مع بكين. ورفضت فريلاند هذه الفكرة

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عندما واجهت أسلئة من الصحفيين خلال تواجدها في واشنطن.

وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي في واشنطن "عندما يتعلق الأمر بالسيدة منج، لم يكن هناك تدخل سياسي .. وهذا هو الطريق الصحيح لمواصلة طلبات التسليم"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي ستار" الكندية.



وأضافت "ستكون سابقة خطيرة للغاية بالنسبة إلى كندا بالفعل لتغيير سلوكها عندما يتعلق الأمر باحترام معاهدة تسليم المجرمين استجابة للضغط الخارجي."



وقالت فريلاند أيضا أن القيام بذلك يمكن أن يجعل الكنديين في جميع أنحاء العالم أقل أمانا.