انتقدت موسكو اتهام الولايات المتحدة لروسيا بانتهاك معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مطالبة واشنطن بإيجاد دلائل قوية تدعم "هذه المزاعم".
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مندوب روسيا الدائم لدى الهيئات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف،قوله إن واشنطن قدّرت يوم الخميس الماضي "أن روسيا قامت بتجارب للأسلحة النووية"، مضيفاً أن "بيانات نظام المراقبة الدولي دحض هذه المزاعم".
وأشار السفير الروسي إلى أن
وكان رئيس إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت أشلي، قال الشهر الماضي إن بلاده تعتقد أن موسكو بدأت "على ما يبدو" تجارب نووية في انتهاك لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسي: على واشنطن إيجاد دلائل قوية لقيام موسكو بتجارب نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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