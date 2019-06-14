السيسي وماكرون يبحثان الأوضاع في ليبيا والسودان

استعرض الرئيس المصري ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا والسودان. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا ومساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها. وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان، وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني.



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