التحالف: تدمير 5 طائرات حوثية والمملكة تبلغ مجلس الأمن بتدابير الردع

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت، صباح أمس، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

استمرار الملاحة

وأوضح العقيد المالكي أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي يعملان بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين، مبيناً أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وتابع «وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

ردع الهجوم الإرهابي

من جهتها، أكدت المملكة أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أول من أمس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

رسالة المملكة

وأضاف السفير المعلمي بالقول «بناءً على تعليمات من حكومة بلادي، أكتب لكم لأبلغكم أنه في 12 يونيو 2019، ضرب صاروخ معاد أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير في جنوب غربي المملكة حيث يعبر منها يوميا آلاف الركاب المدنيين من جنسيات مختلفة، مما أدى إلى إصابة 26 مسافرًا مدنيًا من جنسيات مختلفة بجروح جراء هذا الصاروخ، بينهم ثلاث نساء من الجنسية اليمنية، والهندية، والسعودية، إضافة لطفلين سعوديين، وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخا من نوع كروز في الهجوم».

تحديد نوع القذيفة

وبين أن السلطات في المملكة تعمل على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي، والذي يؤكد امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات: 2140، 2216، 2231، 2451، 2452.

إجراءات عاجلة

وأردف قائلاً: ستتخذ المملكة وتحالف دعم الشرعية في اليمن، إجراءات عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التي لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه ستتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.

ودعا المعلمي في ختام الرسالة مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

إدانة الصين

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على الصعيد نفسه، أدانت الصين، أمس، الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي جنوب المملكة وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة «إن الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية».

ماليزيا تدين

أدانت السلطات الماليزية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار مدينة أبها الدولي بالمملكة من قبل ميليشيا الحوثي، واصفة إياه أنه غير مقبول ويمثل خرقًا لكل القوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، مساء أمس، أن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنيًا يؤثر على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن تعازيها لضحايا الهجوم.

الكورية الجنوبية

أدانت الحكومة الكورية الجنوبية بشدة، أمس، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة، وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، «إن الحكومة نددت بشدة على الهجوم الإرهابي الذي هدد أرواح المدنيين وسلامتهم».

تدابير الردع للهجمات الحوثية

إجراءات عاجلة في الوقت المناسب لردع الهجمات الإرهابية

تحديد نوع القذيفة المستخدمة في هذا الهجوم الإرهابي

التأكيد على أن الميليشيا الإرهابية حصلت على أسلحة جديدة ومتطورة

ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية

محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية