طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف في قطاع غزة، أوقعت دمارا في ممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن طائرات حربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعا جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت تلك الطائرات بصاروخين آخرين منطقة الميناء غرب مدينة خان يونس ودمرته، دون وقوع إصابات، كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف على أراض زراعية شرق رفح.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم جنين، بالقرب من حاجز عسكري الجلمة.