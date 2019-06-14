وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن طائرات حربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعا جنوب شرق مدينة غزة، فيما قصفت تلك الطائرات بصاروخين آخرين منطقة الميناء غرب مدينة خان يونس ودمرته، دون وقوع إصابات، كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف على أراض زراعية شرق رفح.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم جنين، بالقرب من حاجز عسكري الجلمة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.