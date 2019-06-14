الإنتربول تسلم مشتبها رئيسيا في هجمات سريلانكا

وأكدت المنظمة في بيان القبض على أحمد ملهان حياتو محمد، وهو سريلانكي يبلغ من العمر 29 عامًا، مع أربعة مشتبه بهم آخرين عقب نشر الإنتربول «إشعارًا أحمر» بتوقيفهم.
وقدمت الشرطة ملهان على أنه «مسؤول كبير» في جماعة «التوحيد الوطنية» التي يشتبه أنها مسؤولة عن الاعتداءات التي أسفرت عن 258 قتيلاً.
وقال الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن ستوك في البيان، إن توقيف وتسليم أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هذه التفجيرات في سريلانكا يشكل مرحلة مهمة في التحقيق.
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