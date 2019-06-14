واشنطن تطالب بتحقيق مستقل في أحداث فض الاعتصام في السودان

وقال نويج إن حملة القمع قلبت أوضاعا كانت قد ولّدت أملا كبيرا بحصول تحسّن، وقال في مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن "أحداث الثالث من يونيو شكّلت من وجهة نظرنا منعطفا كاملا في طريقة سير الأحداث مع ارتكاب عناصر القوى الأمنية جرائم وعمليات اغتصاب"، وتابع "حتى تاريخ الثالث من يونيو كان الجميع متفائلا. كانت الأحداث تمضي قدما في اتّجاه مناسب بعد 35 عاما من المأساة في السودان".
وأعرب متحدث باسم المجلس العسكري، عن "أسفه" لأحداث الثالث من يونيو معلنا أن الخطة كانت تقضي بإخلاء منطقة قريبة من موقع الاعتصام "ولكنّ بعض الأخطاء والانحرافات حدثت"، ورفض المجلس الدعوات لإجراء تحقيق دولي بحجة أن السودان "بلد ذات سيادة" مؤكدا أنه فتح تحقيقا ستعلن نتائجه السبت.
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