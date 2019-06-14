الجيش الأميركي ينشر "فيديو" لقارب إيراني قرب الناقلة اليابانية

واشنطن (رويترز)

نشر الجيش الأميركي، أمس، تسجيلاً مصوراً يظهر الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلاً عن صورة تظهر لغماً فيما يبدو قبل إزالته.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس (مرفق التسجيل المصور)». وفي وقت سابق كان مسؤول أميركي قد أكد أن الولايات المتحدة لديها تسجيل مصور يظهر الجيش الإيراني وهو يزيل ما تعتقد واشنطن أنه لغم لم ينفجر من جانب ناقلة يابانية الخميس في خليج عُمان.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في حديث مع وكالة «رويترز»: «إنه راجع التسجيل بنفسه، وإنه يظهر بوضوح الحرس الثوري الإيراني يقترب من الناقلة ويزيل اللغم».

من جانبه، أكد وزير الصناعة الياباني أن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عُمان لن تؤثر على إمدادات الطاقة لليابان. ورفض الوزير التعليق على اتهام أميركا لإيران بالوقوف وراء الهجمات، مؤكداً أن اليابان ما زالت تتحرى الأمر.

كما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن طوكيو تعمل مع واشنطن على جمع المعلومات بشأن الهجمات على الناقلة.