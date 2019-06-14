السيسي يؤكد دعم اختيارات وإرادة شعب السودان

القاهرة (الاتحاد) بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي تلقاه منه الليلة قبل الماضية، العلاقات الثنائية والأوضاع في ليبيا والسودان. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا ومساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس المصري دعم بلاده لاختيارات وإرادة شعب السودان، وذلك في ضوء موقف مصر الثابت بدعم كامل سيادة السودان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية الخاصة بهم. وشدد أيضاً على أهمية الجهود الدولية المتضافرة لمساعدة السودان على التغلب على الأزمة والحفاظ على استقرارها وأمنها لمصلحة الشعب السوداني. وتناول الاتصال عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، كما أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون عن تطلعه للقاء الرئيس المصري على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) التي تستضيفها فرنسا العام الحالي 2019.

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