العراق: تدمير أوكار لـ"داعش" في الأنبار

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)

أعلن مصدر عسكري عراقي أمس، عن تدمير مضافات وأوكار لتنظيم «داعش» في محافظة الأنبار.

وقال قائد عمليات «الجزيرة» اللواء الركن قاسم المحمدي، إن «قيادتي عمليات الجزيرة ونينوى نفّذتا عملية تفتيش مشتركة في صحراء الجزيرة غربي البلاد، بإشراف ومشاركة القادة الميدانيين للقيادتين». وأضاف أن «كافة قطعات الجيش والحشد العشائري والقوة الجوية وطيران الجيش، بإسناد التحالف الدولي اشتركوا في العملية». وأوضح المحمدي، أن «العملية تميزت بالتفتيش الدقيق لكافة المناطق، وجرى تدمير مضافات وأوكار لتنظيم داعش، وإيصال رسالة واضحة لهم، بأنه لا يوجد شبر واحد من أرض العراق يمكن أن يؤويهم». وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق أمس، بانطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الجزيرة بين محافظتي الأنبار ونينوى.

وفي السياق، أعلنت مديرية الشؤون الداخلية العراقية، أمس، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم الإرهاب في محافظة ديالى. وذكرت المديرية في بيان، «إن قوات مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بعد متابعتهم ونصب الكمين لهم». وأضافت أن «ثلاثة متهمين منهم مطلوبون بتهم الإرهاب، والآخر مطلوب وفق أحكام المادة 453»، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن إشراف جهاز الأمن الوطني على عودة 60 أيزيدياً من مخيم «نوروز» السوري إلى قضاء سنجار. وذكرت الخلية في بيان، أن «جهاز الأمن الوطني أشرف على عودة 12 عائلة أيزيدية يصل عدد أفرادها إلى 60 شخصاً من مخيم نوروز السوري إلى مناطق سكنهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الإرهابية عام 2014». وأضافت أنه «جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني».