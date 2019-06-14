"الشرعية" تواصل تقدمها في الضالع وتعز وصعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

واصلت قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي تقدمها في مديريتي «قعطبة» بمحافظة الضالع و«ماوية» بمحافظة تعز بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، فيما شنت هجوماً مباغتاً على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن بها الميليشيات في محافظة صعدة، جاء ذلك فيما صدت قوات الشرعية هجمات حوثية في مديريتي «حيس» و«الدريهمي» بمحافظة الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية في الضالع لـ«الاتحاد»، أن قوات المقاومة المشتركة والحزام الأمني شنت أمس، هجمات على مواقع تابعة للميليشيات الحوثية في منطقتي «هجر» و«الفاخر» شمال وغرب «قعطبة»، مشيرةً إلى أن القوات أحرزت تقدماً ميدانياً وسيطرت على عدد من المواقع في المنطقتين. وخلفت المواجهات قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي تكبدت مئات القتلى منذ اندلاع المعارك في «قعطبة» أواخر أبريل.

وفي السياق، حققت قوات المقاومة المشتركة تقدماً في المعارك ضد ميليشيات الحوثي على الحدود بين محافظتي الضالع وتعز، وواصلت توغلها في منطقة «باهر» بمديرية «ماوية» التابعة لمحافظة تعز. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن القوات المشتركة سيطرت على مرتفعات جبلية استراتيجية في منطقة «باهر»، منها «تلة دوينه» الاستراتيجية، وعدد من التلال المجاورة لها، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات، مؤكداً سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى.

وفي صعدة، شنت قوات اللواء الثالث حرس حدود التابع للجيش اليمني، مسنوداً بقوات التحالف هجوماً مباغتاً صباح أمس، على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي، وقد تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح حيث تم إعطاب آليات عسكرية، فيما فرت الميليشيات من مواقعها مخلفة وراءها 7 من القتلى وعدداً من الجرحى في صفوفها. وتمكنت قوات اللواء الثالث حرس حدود من السيطرة على عدد من المواقع والجبال، التي كانت تتمركز بها الميليشيات منها «التباب السود» و«تبة الكوفية» و«التباب البيض»، محرزين تقدماً في سلسلة الجبال المتوسطة لجبهة «مران» وجبهة «علب».

كما قام طيران التحالف العربي بشن غارات جوية مكثفة وإعطاب عدد من المدرعات والآليات العسكرية الحوثية في المواقع ذاتها قبل السيطرة عليها. وقال أركان حرب اللواء الثالث حرس حدود العقيد هايل القشائي، إن «العملية العسكرية مستمرة وتجري على قدم وساق بتخطيط محكم وتنسيق دقيق مع قوات التحالف حتى الوصول إلى معقل الجماعة الحوثية في كهوف مران واجتثاثها من جذورها». وتحدث العقيد القشائي أنه تم شل حركة الميليشيات في تلك السلسلة. وأكد أن ميليشيات الحوثي خسرت العشرات من عناصرها الذين سقطوا بين قتيل وجريح إثر القصف المدفعي المكثف على مواقعها ما جعلها عاجزة عن العودة والتمركز.

وفي جبهة «علب» بمحافظة صعدة، أحرز الجيش اليمني، أمس، تقدماً جديداً. وذكر قائد اللواء 63 مشاة العميد علي مرشد، أن قوات الجيش، شنت فجر أمس، هجوماً واسعاً، على عدة مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «علب». وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم، من تحرير «تبة السبعة، وتبة القدس، وتبة نايف»، وعدد من المناطق المحيطة بتلك التباب. ولفت قائد اللواء 63 مشاة إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية. بالتزامن نفذت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية في المنطقة ذاتها. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيات.

إلى ذلك، صدت قوات المقاومة أمس، محاولة هجومية للميليشيات الحوثية في مديرية «حيس» بمحافظة الحديدة. وأفادت مصادر ميدانية بأن القوات المشتركة أفشلت هجوماً للحوثيين على مواقع المقاومة المشركة شمال «حيس»، بعد مواجهات انتهت بدحر الميليشيات ومصرع وجرح العديد من عناصرها، لافتة إلى أن الاشتباكات شمال «حيس» تزامنت أيضاً مع مواجهات أخرى اندلعت في مديرية «التحيتا» إثر محاولة الميليشيات الحوثية، ولليوم الثالث على التوالي، التقدم باتجاه مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية الساحلية.

وأكدت المصادر أن قوات المقاومة تصدت للمحاولات الهجومية التي تشنها الميليشيات على منطقة الجبلية، وأضافت أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة، أثناء محاولاتهم المتكررة للسيطرة على منطقة الجبلية.

كما واصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق السلام في المحافظة الساحلية، وقصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي ومدينة الحديدة.

في غضون ذلك، قتل طفل وأصيب شقيقه، أمس، بانفجار ذخيرة مفخخة من مخلفات الميليشيات الحوثية في منطقة «الحيمة» التابعة لمديرية «التحيتا» بمحافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية، إن «إحدى الذخائر المفخخة التي خلفتها الميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة الحيمة، تسببت بمقتل الطفل نادر أحمد علي مهيم البالغ من العمر 9 أعوام، وإصابة شقيقه عبدالله أحمد علي مهيم البالغ من العمر 12 عاماً، عندما انفجرت بهما». وأوضحت المصادر بأن الأهالي قاموا بنقل الطفلين الشقيقين إلى مستشفى الخوخة الميداني، حيث تلقى الطفل عبدالله الإسعافات الأولية قبل نقله إلى مستشفى «أطباء بلا حدود» في المخا نظراً لخطورة إصابته التي تعرض لها.

السعودية: إسقاط 5 طائرات حوثية مسيرة جنوب المملكة

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس، من اعتراض وإسقاط 5 طائرات من دون طيار «مسيرة» أطلقت باتجاه جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المالكي القول في تصريح صحفي، إن الطائرات أطلقتها «الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط».

وأكد المتحدث أن حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي يعملان بصورة طبيعية، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.

وقال إن «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات».

وأضاف «نؤكد حقنا المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».