أبو الغيط وجوتيريس يدينان استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز

شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على أهمية ردع إيران وأذرعها في المنطقة لوقف تأجيج أو تصعيد الموقف في الخليج العربي.

وجاء ذلك في بيان وزعته الجامعة العربية اليوم عقب لقاء أمينها العام اليوم أنطونيو جوتيريس السكرتير العام للأمم المتحدة، ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيط حالياً لنيويورك، والذي أدانا فيه استهداف الناقلات البحرية في مضيق هرمز.

وطالب أبوالغيط بأن يخرج المجتمع الدولي برسالة موحدة وواضحة ضد نهج التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مثلما نادت بذلك القمة العربية الطارئة التي عقدت بمكة المكرمة نهاية الشهر الماضي.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، إن اللقاء تناول آخر التطورات المتصلة بالأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، والجهود الدولية والعربية الرامية للتوصل إلى تسويات سياسية لها، والحاجة إلى تعزيز التنسيق الأممي والعربي بغية مساندة الأطراف في السودان من أجل العودة إلى الحوار الهادف للاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

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وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية الحفاظ على الثوابت التي تكفل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد أبو الغيط في هذا الصدد على أهمية تصدي المجتمع الدولي للممارسات الإسرائيلية التي ترمي إلى نسف أسس التسوية المستقرة والمتعارف عليها للقضية الفلسطينية، وشرعنة احتلال الأرض الفلسطينية، مؤكداً ضرورة إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بتنفيذها.

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وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة ناقش أيضاً مع السكرتير العام للأمم المتحدة الممارسات العدائية والتصعيدية التي تنتهجها كلّ من إيران وجماعة الحوثي المدعومة منها، وتهديدهما لأمن وسلامة البلدان العربية والملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج العربي.